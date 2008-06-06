Вход

Ипотека в Томскпромстройбанке

изменить банк

Процентные ставки и условия по кредитному продукту

4 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,95% до 8 000 000 ₽ 25 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,95% до 8 000 000 ₽ 25 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,95% до 8 000 000 ₽ 25 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 8 000 000 ₽ 25 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
4 329

Похожие продукты других банков: Пойдем!, Русь, Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще