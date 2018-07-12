

Перед заказом кредитной карты в Новикомбанке нужно определиться, какое предложение для вас является наиболее выгодным. Одни люди отдают предпочтение продуктам с низкой стоимостью обслуживания, другие — с функцией кэшбэка. Некоторые ориентируются исключительно на допустимый денежный лимит и невысокую комиссию за снятие наличных. Также важно осознавать, для решения каких задач будут использоваться заемные средства — для совершения дорогостоящих покупок, оплаты путешествий, авиационных перелетов и пр.

Разобраться в многообразии действующих вариантов и выбрать самый выгодный и доступный по цене вам поможет наш интернет-сервис. На сайте Banki.ru представлены описания всех видов карт данной экономической компании. Вы можете сравнить их между собой, получить онлайн-консультацию квалифицированного менеджера и даже отправить запрос на изготовление пластика в финансовый центр.

Изготовление

Чтобы заполнить интернет-анкету и передать ее для дальнейшей обработки специалистам финансовой организации, нажмите на кнопку онлайн-заявки. Появится страница с электронной формой. Нужно указать требуемую сумму, контакты, имя, возраст, номер паспорта, регистрацию и некоторые другие сведения.

В течение суток с вами свяжется представитель банка и проконсультирует по доступным продуктам. Расскажет, какие документы нужно предоставить для выпуска кредитки.

