Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Новикомбанкизменить банк
6 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|индивидуально
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Новикомбанка
Оценка: 5
Клиентом Новикомбанка являюсь более 5 лет. Поначалу привлекли высокие процентные ставки по валютным депозитам. Затем осталась вкладчиком банка, поскольку привлекает качество... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Всем советую!!! Получила ипотеку 8,5%, стала счастливым обладателем большой и шикарной квартиры в центре города. Спасибо Новикомбанку за качественное обслуживание, приветливых и... Весь отзыв
11 806
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