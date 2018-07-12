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Кредитные карты Новикомбанк

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6 кредитных карт

Visa Gold — Новикомбанк
Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% индивидуально до 56 дней требуется
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доллар США 20% индивидуально до 56 дней требуется
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евро 20% индивидуально до 56 дней требуется
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Visa Infinite — Новикомбанк
Infinite
Visa Infinite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
доллар США 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
евро 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
Visa Platinum — Новикомбанк
Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
доллар США 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
евро 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
MasterCard Standard — Новикомбанк
Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
доллар США 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
евро 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
Мир Классическая — Новикомбанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% индивидуально до 56 дней требуется
см. условия
Мир Премиальная — Новикомбанк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% индивидуально до 56 дней требуется
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Новикомбанка

Оценка: 4 Не засчитана
Я являюсь бывшим зарплатным клиентом Новикомбанка. Нужно было приехать в офис, чтобы закрыть карту. Но дело в том, что у меня остаётся в банке небольшой кредит. Я не знала... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Всем советую!!! Получила ипотеку 8,5%, стала счастливым обладателем большой и шикарной квартиры в центре города. Спасибо Новикомбанку за качественное обслуживание, приветливых и... Весь отзыв
Все отзывы
11 806

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