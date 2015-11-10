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Ипотека в Сибсоцбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,3% до 2 368 978 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 15 000 000 ₽ 30 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Сибсоцбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Хочу оставить отзыв о работе сотрудников СИБСОЦБАНКа. Я оформила в данном банке ипотечный кредит и хочу выразить огромную благодарность за оказание услуг надлежащего... Весь отзыв
Все отзывы
4 820

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