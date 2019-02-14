Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад принимается от физических лиц - граждан РФ при одновременном выполнении следующих условий: наличие действующего договора негосударственного пенсионного обеспечения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»;

внесение вкладчиком в рамках договора НПО первого пенсионного взноса на свой лицевой счет в НПФ ГАЗФОНД осуществлено посредством оформленного в офисе банка перевода с банковского счета или без открытия банковского счета;

с даты операции перевода первого пенсионного взноса в НПФ ГАЗФОНД до даты обращения вкладчика для открытия вклада прошло не более 1 года Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 11:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.