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Потребительские кредиты банка «Центр-инвест»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Центр-инвест», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,00% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,75% от 1 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 4 Не засчитана
Почти полтора года назад оформлял здесь кредит. Мне тогда срочно нужны были деньги, поэтому искал предложения с выгодными ставками.
Не могу сказать, что в «Центр-инвесте... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! У меня тоже есть, что рассказать об этом банке. С банком «Центр-Инвест» знакома, так сказать, не понаслышке. Обсуживаюсь здесь уже года 4. Никогда не... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Центр-инвест»
74 901

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Центр-Инвест кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в банке «Центр-Инвест», включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит банка «Центр-Инвест», мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

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