Указанные на Банки.ру ставки по кредиту БКС — Инвестиционного Банка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в БКС — Инвестиционном Банке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении БКС — Инвестиционного Банка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.