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Кредитная
Mastercard Standard «Кредитная» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 700 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 450 руб. (мин. 390 руб. в банкоматах банков группы UniCredit)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 450 руб.
Лимиты по операциям
Снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 30% от установленного кредитного лимита (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- неустойка на сумму просроченной задолженности - 20% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 25,9%
25,9% - для новых клиентов; 19,9% - 25,9% - для существующих и зарплатных клиентов
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
минимальный размер дохода:
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
минимальный размер дохода:
от 30 000 руб. - для Москвы и области;
от 20 000 руб. - для регионов; возможно рассмотрение регулярного дополнительного дохода от работы по совместительству
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный выпуск и обслуживание на 1-й год
Особые ограничения
- ограничение по минимальному доходу заемщика
Дата актуализации
28.01.2019 11:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
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8 800 700-10-20 — единая справочная служба