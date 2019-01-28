Вход
ЮниКредит Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Standard «Кредитная» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
  • ставка от 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 700 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%, мин. 450 руб. (мин. 390 руб. в банкоматах банков группы UniCredit)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%, мин. 450 руб.

Лимиты по операциям
Снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 30% от установленного кредитного лимита (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • неустойка на сумму просроченной задолженности - 20% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 25,9%
25,9% - для новых клиентов; 19,9% - 25,9% - для существующих и зарплатных клиентов
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

минимальный размер дохода:
от 30 000 руб. - для Москвы и области;
от 20 000 руб. - для регионов; возможно рассмотрение регулярного дополнительного дохода от работы по совместительству

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатный выпуск и обслуживание на 1-й год
Особые ограничения
  • ограничение по минимальному доходу заемщика
Дата актуализации
28.01.2019 11:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 34 городах России
1 266
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 33
Банкоматы 34
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба