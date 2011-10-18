МКК Быстро-Займ

выбрать город Регистрационный номер 651403525005172
Основной сферой деятельности МКК «Быстро-Займ» является предоставление краткосрочных займов населению.

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Справочная информация
Информация о МКК Быстро-Займ
Регистрационный номер 651403525005172
Руководитель
Марущак Артём Вячеславович
Адрес
664005, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 10/2
Телефон
8 (800) 250-30-25
ОГРН
1143850015363
Официальный сайт
r38.rbzaym.ru
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