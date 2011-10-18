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Быстроденьги, микрозаём

Наличные до 30 тыс. рублей

Основные характеристики
  • ставка от 0% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • до 1,5% в день
Срок
  • от 1 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 07.02.2019 17:06

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • пенсионное удостоверение
  • другие документы

  • для ИП требуется Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в день обращения
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока

погашение займа происходит единовременно в день, определенный в индивидуальных условиях договора потребительского микрозайма
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% годовых от непогашенной суммы займа; с 100-го дня просрочки неустойка составляет 0,1% в день от непогашенной суммы займа
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • в отделениях любого банка

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По виду

Без отказа

Онлайн

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