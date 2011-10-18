Вход

Кредитные карты Сургутнефтегазбанк

изменить банк

3 кредитные карты

Visa Platinum — Сургутнефтегазбанк
Кредитная без грейс-периода
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 23% до 40 000 требуется
см. условия
Visa Platinum — Сургутнефтегазбанк
Кредитная с грейс-периодом
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 51 дня требуется
см. условия
MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС» — Сургутнефтегазбанк
СНГБ — Статус с грейс-периодом
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 51 дня требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
9 927

Похожие продукты других банков: Запсибкомбанк, Солидарность, Кредит Урал Банк.