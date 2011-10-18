Базовый
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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для лояльных клиентов - от 1,2 до 1,8% в день, для новых клиентов - 1,9% в день
|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|25.12.2018 23:58
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 20 до 100 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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10-30 минут
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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деньги переводятся на банковскую карту, на кошелек «Яндекс.Деньги» или в систему CONTACT
Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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0,054% в день на сумму просроченной задолженности
|Способ оплаты
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оплата банковской картой через личный кабинет; через терминалы Московского Кредитного Банка; со счета мобильного телефона