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Вэббанкир, микрозаём

Базовый

Основные характеристики
  • ставка от 1,2% в день
  • сумма от 1 000 до 20 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, электронный кошелек

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 20 000 рублей
Ставка
  • от 1,2 до 1,9% в день

для лояльных клиентов - от 1,2 до 1,8% в день, для новых клиентов - 1,9% в день
Срок
  • от 1 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 25.12.2018 23:58

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 20 до 100 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

10-30 минут
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • электронный кошелек

деньги переводятся на банковскую карту, на кошелек «Яндекс.Деньги» или в систему CONTACT
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,054% в день на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

оплата банковской картой через личный кабинет; через терминалы Московского Кредитного Банка; со счета мобильного телефона

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