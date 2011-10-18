МКК ВэббанкирРегистрационный номер 2120177002077
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Микрофинансовая организация Вэббанкир
Микрофинансовая организация «Вэббанкир» – компания, основным направлением деятельности которой является выдача краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов населению. Заявка на выдачу займов подается в режиме онлайн: сделать это можно в течение всего нескольких минут на официальном сайте компании.
Прежде чем взять заем, рекомендуем вам ознакомиться с условиями его предоставления. Они подробно описаны на странице карточки займа: сумма, срок микрозайма, размер процентной ставки. Также карточка программы содержит немаловажную информацию о том, можно ли досрочно погасить и где оплатить задолженность по займу.
Общую информацию об МФО «Вэббанкир» (адреса офисов, телефон горячей линии, а также режим работы) вы можете увидеть на этой странице или на официальном сайте компании. Там же можно ознакомиться с отзывами существующих или бывших клиентов о работе компании, сделать предварительный расчет на калькуляторе займа и завести личный кабинет.
Одобрение заявки можно получить в течение нескольких минут, а затем сумма займа перечисляется на банковскую карту или в систему Contact. А значит, деньги будут у вас очень быстро.
Займы от «Вэббанкира» – это действительно быстрые займы!