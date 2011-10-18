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До Зарплаты, микрозаём

Наличными

Основные характеристики
  • ставка от 0,2% в день
  • сумма от 1 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными в офисе, пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет
онлайн-заявка
532 заявки за 30 дней
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  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 100 000 рублей

до 10 тыс. рублей при первичном обращении
Ставка
  • от 0,2 до 2,3% в день
Срок
  • от 7 до 365 дней

до 20 дней при первичном обращении
Комиссии

нет
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 13:22

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

от 5 до 15 минут
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными в офисе
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока

досрочное погашение только в офисе компании
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • электронные платежные системы
  • онлайн платеж картой
  • в отделениях любого банка
  • системы денежных переводов

Отделения Сбербанка,Золотая Корона, Яндекс.Деньги,WebMoney
онлайн-заявка

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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