Наличными
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
до 10 тыс. рублей при первичном обращении
|Ставка
|
|Срок
|
до 20 дней при первичном обращении
|Комиссии
|
нет
|Обеспечение
|
|Дата актуализации
|20.12.2018 13:22
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 18 лет
|Регистрация
|
|Документы
|
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
от 5 до 15 минут
|Оформление займа
|
|Форма выдачи
|
Погашение
|Порядок погашения
|
досрочное погашение только в офисе компании
|Досрочное погашение
|
|Способ оплаты
|
Отделения Сбербанка,Золотая Корона, Яндекс.Деньги,WebMoney