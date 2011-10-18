Цель займа любая

Сумма займа от 1 000 до 100 000 рублей до 10 тыс. рублей при первичном обращении

Ставка от 0,2 до 2,3% в день

Срок от 7 до 365 дней до 20 дней при первичном обращении

Комиссии нет

Обеспечение не требуется