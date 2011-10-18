Ставка

от 0,6 до 2,3% в день для участников акции "Ноль процентов": с 1 по 10 день - 0% в день, 11 день - 24,5% в день, с 12 по 30 день - 2,3% в день; на период просрочки процентная ставка начисляется в размере 2,3% в день