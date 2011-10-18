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- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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для участников акции "Ноль процентов": с 1 по 10 день - 0% в день, 11 день - 24,5% в день, с 12 по 30 день - 2,3% в день; на период просрочки процентная ставка начисляется в размере 2,3% в день
|Срок
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первый займ выдается на срок от 15 до 30 дней
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 13:03
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 90 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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сумма штрафа за нарушение срока возврата задолженности по займу 20% годовых от суммы просроченного основного долга
|Способ оплаты
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Яндекс.Деньги, WebMoney,Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк