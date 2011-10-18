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Веб-займ, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 0,6% в день
  • сумма от 1 500 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, банковский счет
онлайн-заявка
1 470 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 500 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 0,6 до 2,3% в день

для участников акции "Ноль процентов": с 1 по 10 день - 0% в день, 11 день - 24,5% в день, с 12 по 30 день - 2,3% в день; на период просрочки процентная ставка начисляется в размере 2,3% в день
Срок
  • от 10 до 30 дней

первый займ выдается на срок от 15 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 13:03

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 90 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

сумма штрафа за нарушение срока возврата задолженности по займу 20% годовых от суммы просроченного основного долга
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой
  • электронные платежные системы

Яндекс.Деньги, WebMoney,Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк
онлайн-заявка

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