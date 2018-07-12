Потребительские кредиты Банка Интезаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Банке Интеза, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
3 потребительских кредита
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|11,90%
|до 1 500 000
|60 мес.
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|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|22,50%
|до 10 000 000
|20 лет
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|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|12,90%
|до 1 500 000
|5 лет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.