Дебетовая карта visa в Райффайзенбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Standard
|нет
|490
|5%
|нет
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Visa Classic
|нет
|750
|нет
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Visa Classic
|нет
|500 - 1 700
|нет
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|
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|708 - 750
|нет
|нет
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|0 - 1 200
|нет
|нет
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Visa Classic
|нет
|0 - 900
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Согласно статистике, в России продолжается рост популярности безналичных расчетов за покупки. Дебетовые карты Visa в Райффайзенбанке можно назвать удобным способом совершения платежей как в обычных торговых точках, так и в интернет-магазинах.
На рынке представлено достаточно много подобных продуктов, но каждый из них имеет свои особенности. Портал Banki.ru собрал всю актуальную информацию, в которой вы сможете разобраться самостоятельно, изучив рекомендации специалистов.
Преимущества
Помимо того, что у клиента пропадает необходимость стоять у кассы с наличными средствами, в использовании "Визы" есть и иные плюсы:
Данные условия подробно разъяснены на сайте Banki.ru, и их потребуется внимательно изучить. Такие преимущества предоставляются, как правило, при соблюдении дополнительных требований, чаще всего, это — наличие минимального остатка.
Как использовать
К применению пластика при оплате на кассах путем традиционного ввода пин-кода все уже давно привыкли. Современные технологии предлагают и иные варианты, помимо такого подтверждения транзакции. К ним относятся бесконтактная оплата и использование смартфона.
Особенно внимательными стоит быть при пополнении и снятии денежных средств с вашего счета. Это связано со следующими особенностями:
Обратите внимание на необходимость подключения смс-уведомлений. Несмотря на то, что услуга эта чаще всего платная, она поможет вам контролировать свои финансы и заметить несанкционированные списания. Тем самым вы обезопасите себя.
Как получить с помощью Banki.ru
Для выбора продукта необходимо перейти на его страницу, где будут представлены полные сведения. Это:
Если самостоятельно разобраться в плюсах и минусах продукта не получится, то воспользуйтесь подсказками экспертов сервиса. Они расположены во вкладке Экспертиза. Отзывы посетителей также помогут определиться в выборе.
После уточнения всех характеристик пластика можно приступать к его оформлению. Для этого на сайте предусмотрена подача заявки онлайн. Необходимо заполнить все поля и дождаться звонка сотрудника финансовой организации.