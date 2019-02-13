Объединенный Капитал, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Объединенный Капиталеще 3 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 9 $
- стоимость обслуживания 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Выпуск и обслуживание
9 $
600 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
8 €
600 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 100 руб.
- 1%, мин. 20 руб. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 150 руб.
- 1,2%, мин. 50 руб. в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 200 000 руб. в день (в ПВН), не более 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 100 руб.(эквивалент)
- 1%, мин. 20 руб. (эквивалент) в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 1,2%, мин. 50 руб. (эквивалент) в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 200 000 руб. в день (в ПВН), не более 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 1%, мин. 20 руб. (эквивалент) в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 1,2%, мин. 50 руб. (эквивалент) в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 200 000 руб. в день (в ПВН), не более 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (15 руб. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров) за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- установка лимита по карте - 60 руб., изменение лимита - 25 руб.;
- плата за технический овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта выдается с 14 лет с разрешения родителей или законных представителей
Дата актуализации
13.02.2019 12:23
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 325-94-95