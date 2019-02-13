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Объединенный Капитал, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Объединенный Капитал
еще 3 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • MasterCard Standard — Объединенный Капитал
  • MasterCard Standard — Объединенный Капитал
  • Visa Classic — Объединенный Капитал
  • Visa Classic — Объединенный Капитал
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 100 руб.
  • 1%, мин. 20 руб. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 150 руб.
  • 1,2%, мин. 50 руб. в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 200 000 руб. в день (в ПВН), не более 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (15 руб. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров) за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • установка лимита по карте - 60 руб., изменение лимита - 25 руб.;
  • плата за технический овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта выдается с 14 лет с разрешения родителей или законных представителей
Дата актуализации
13.02.2019 12:23
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
2 166
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
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Телефоны
(812) 325-94-95