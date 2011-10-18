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Дебетовые карты в Роял Кредит Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Роял Кредит Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Mastercard Standard — Роял Кредит Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 15 нет нет
Visa Electron — Роял Кредит Банк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 5 нет нет
Mastercard Gold — Роял Кредит Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 75 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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