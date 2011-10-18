Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кубаньторгбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|10 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,4%
|300
|367 дней
|Евро
|0,05%
|300
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,55%
|10 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,45%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|10 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,47%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,3%
|10 000
|31 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|3 000 000
|31 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,75%
|10 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,6%
|300
|367 дней
|Евро
|0,15%
|300
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,8%
|10 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,65%
|300
|367 дней
|Евро
|0,2%
|300
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|5 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,5%
|150
|367 дней
|Евро
|0,01%
|150
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|5 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,55%
|150
|367 дней
|Евро
|0,05%
|150
|367 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады Кубаньторгбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Кубаньторгбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.