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Вклады Кубаньторгбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кубаньторгбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

9 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,4% 300 367 дней
Евро 0,05% 300 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,55% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,45% 300 367 дней
Евро 0,1% 300 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,47% 300 367 дней
Евро 0,1% 300 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 10 000 31 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 3 000 000 31 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 1,6% 300 367 дней
Евро 0,15% 300 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 1,65% 300 367 дней
Евро 0,2% 300 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 5 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,5% 150 367 дней
Евро 0,01% 150 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 5 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,55% 150 367 дней
Евро 0,05% 150 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Кубаньторгбанка

Вклады Кубаньторгбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Кубаньторгбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.