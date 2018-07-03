Справка Banki.ru

Кредитная организация учреждена в сентябре 1990 года как Коммерческий банк «Статер» на базе Октябрьского отделения Агропромбанка. В 1992 году был преобразован в «Кубанский коммерческий региональный банк Внешторгбанка РСФСР». В 1994 году сменил наименование на АОЗТ «Кубанский коммерческий региональный банк Внешторгбанка России». В 1996 году переименован в ЗАО «Кубанский коммерческий банк Банка внешней торговли России» (ЗАО «Кубаньвнешторгбанк»). Свое действующее наименование ЗАО «КБ «Кубанский торговый банк» (ЗАО «Кубаньторгбанк») получило в 2001 году. В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В декабре 2004 года банк стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Нынешние акционеры приобрели Кубаньторгбанк в 2013 году у семьи бывшего депутата Краснодарской гордумы Владимира Апухтина, владевшей финучреждением с 2009 года.

На текущий момент ключевыми бенефициарами кредитной организации с долями по 49,81% выступают совладельцы строительной фирмы «Гравитон» Александр Ярчук и председатель совета директоров Ризван Солтанов, на акционеров-миноритариев приходится 0,38%.

Головной офис банка расположен в Краснодаре, помимо него функционирует три дополнительных офиса (в Горячем Ключе, Краснодаре и Москве) и одна операционная касса вне кассового узла. Списочная численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 86 человек (годом ранее — 75 человек). Собственная сеть банкоматов не развита.

Основной упор банк делает на обслуживание малых и средних предприятий (предприятия торговли, строительного комплекса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края), однако развивает и «розницу». Юридически лицам доступно РКО, кредитование, размещение средств на депозиты, валютные операции, аренду сейфовых ячеек. Среди основных клиентов банка можно выделить ООО «Гарант-авто», ООО «Пивторг», ООО «Спецстроймонтаж», ООО СХП Им. П. П. Лукьяненко, ООО «Технострой», ООО Фирма «Гравитон», ООО Южное финансовое агентство» и др. На обслуживании в банке более 500 клиентов — юридических лиц.

Физическим лицам банк предлагает РКО, потребительское кредитование, линейка вкладов, валютные операции, оплату услуг, проведение денежных переводов (Western Union, UNIStream и «Золотая Корона»), аренду сейфовых ячеек и др.

Основная доля корпоративного кредитного портфеля представлена компаниями, занимающимися операциями с недвижимостью (36,3%), производством (28,7%), оптовой и розничной торговлей (21,1%). Также присутствуют такие отрасли как сельское хозяйство (3,1%) и строительство (1,0%). Еще 9,8% приходится на прочие отрасли.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,6% (или 179 млн рублей), составив 4,7 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 52,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 44,9% до 52,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 293,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 25,8% до 18,1%, при этом их номинальный объем сократился на 407,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 5,7% (или 75 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 29,4% и 70,6% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 180 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 70,14% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 67,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 87,4% и 12,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 24,3% до 19,9%, при этом их номинальный объем сократился на 252,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 63,1% до 67,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 99,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 9,7% до 11,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 72,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 943,3 млн рублей. С начала года его объем сократился на 252,9 млн рублей (или 21,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 83,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 83,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 8,7% до 11,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,7 млрд рублей (177,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3,2 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 124,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 53,1 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 72 млн рублей.

Совет директоров: Ризван Солтанов (председатель), Рафаэль Солтанов, Давид Солтанов, Людмила Ярчук, Андрей Плюшко, Валентин Колбиков, Дмитрий Мишенин.

Правление: Андрей Плюшко (председатель), Валерий Хроменкин, Марьяна Дубович (главный бухгалтер), Павел Манько, Александр Хасаншин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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