Оценка: Не засчитана
Ипотека в Кредит Урал Банкеизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
7 ипотечных кредитов
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9%
|до 7 000 000 ₽
|15 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,5%
|до 7 000 000 ₽
|30 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,5%
|до 7 000 000 ₽
|25 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 12,5%
|до 7 000 000 ₽
|15 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,4%
|до 7 000 000 ₽
|15 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,45%
|до 7 000 000 ₽
|20 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 15,75%
|до 100 000 000 ₽
|6 мес.
|-
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.