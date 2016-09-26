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Ипотека в Кредит Урал Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

7 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9% до 7 000 000 ₽ 15 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,5% до 7 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,5% до 7 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 12,5% до 7 000 000 ₽ 15 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,4% до 7 000 000 ₽ 15 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,45% до 7 000 000 ₽ 20 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 15,75% до 100 000 000 ₽ 6 мес. -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Кредит Урал Банка

Оценка: 5 Не засчитана
В Кредит Урал Банк я пришла за ипотечным кредитом, после того как мне было отказано в нескольких банках города: в одном без объяснения причин, в другом тянули с ответом, в третьем... Весь отзыв
Все отзывы
7 981

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