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Ипотека в Трансстройбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

8 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 3 000 000 ₽ 10 лет 25%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 8 000 000 ₽ 25 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 13,75% до 10 000 000 ₽ 15 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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