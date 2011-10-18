1 кредитная карта

Кредитная Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 23,5% до 500 000 до 55 дней требуется

см. условия

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.