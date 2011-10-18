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Дебетовые карты в Банке Казани

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Казани. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Visa Classic — Банк Казани
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет
  • другое
доллар США нет 6 нет
  • другое
евро нет 4 нет
  • другое
Visa Electron — Банк Казани
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет
  • другое
доллар США нет 4 нет
  • другое
евро нет 3 нет
  • другое
Visa Gold — Банк Казани
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • другое
доллар США нет 15 нет
  • другое
евро нет 13 нет
  • другое
Visa Classic — Банк Казани
Дебетовая с транспортным приложением
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 370 нет
  • другое
доллар США нет 7 нет
  • другое
евро нет 5 нет
  • другое
Мир Классическая — Банк Казани
Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет
  • другое
Мир Классическая — Банк Казани
Пенсионная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6,5% 0 нет
  • другое
Visa Electron «Школьная карта» — Банк Казани
Школьная карта
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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