Справка Banki.ru

Банк Казани был зарегистрирован в 1990 году. С 2002 года его основным участником является мэрия Казани. Банк работает в интересах развития столицы Республики Татарстан, участвует в программе поддержки малого предпринимательства, кредитует муниципальные и инфраструктурные организации. С декабря 2004 года входит в систему обязательного страхования вкладов.

В середине 2014 года стало известно, что пакет комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани будет полностью выставлен на продажу. Предполагаемым сроком приватизации назывался 2014 год. Тогда же наблюдательный совет банка покинул мэр Казани Ильсур Метшин.

На сегодняшний день мэрия Казани через Комитет земельных и имущественных отношений контролирует 39,97% в капитале банка. Еще 60,03% принадлежит местной лизинговой организации, работающей также в ряде регионов за пределами Татарстана, — ООО «Лизинг-Трейд». До недавнего времени бенефициарами последней значились граждане Республики Кипр Деонисиу Констанция и Тсангари Троодиа, однако в декабре 2015 года ключевым собственником лизинговой компании стал бывший первый вице-мэр Казани, председатель наблюдательного совета Банка Казани Оскар Прокопьев, являющийся на текущий момент основным контролирующим лицом кредитной организации.

Сеть продаж представлена головным, 12 дополнительными офисами, двумя операционными кассами вне кассового узла. Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2017 года составляла 495 человек. Держателям карт доступно около 120 банкоматов.

Ключевыми видами деятельности Банка Казани можно назвать кредитование и расчетно-кассовое обслуживание государственных и муниципальных предприятий, негосударственных корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Также банк предлагает на своем сайте кредитные продукты для малого бизнеса и частных клиентов. В числе корпоративных клиентов банка — крупнейшие организации, обеспечивающие функционирование транспорта, энергоснабжение и водоснабжение, компании ЖКХ, торговли и бытового обслуживания населения, здравоохранения и образования, предприятия перерабатывающей промышленности, сферы инновационной деятельности, охраны окружающей среды и др.

Физическим лицам помимо линейки вкладов предлагаются кредиты (ипотечные, авто- и потребительские), переводы («Золотая Корона», Western Union), сейфовые ячейки, пластиковые карты (систем Visa и «Мир»), обмен валюты и др. Корпоративный кредитный портфель, по данным годовой отчетности МСФО за 2017 год, на 01.01.2018 представлен большим количеством отраслей экономики: оптовая и розничная торговля (35,54%), обрабатывающие производства (18,92%), строительство (14,24%), финансовые услуги (11,70%), операции с недвижимым имуществом (10,65%), транспорт и связь (4,73%), сельское хозяйство (1,58%), общественное питание (1,16%), деятельность в области спорта (0,03%), производство и распределение энергии (0,01%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,1% (или 151,1 млн рублей), составив 14,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 47,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 46,8% до 47,2%, при этом их номинальный объем сократился на 15,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 35,2% до 33,4%, при этом их номинальный объем сократился на 310,4 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 2,2% до 1,9%, при этом их номинальный объем сократился на 46,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 2,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 13,3% (или 283,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,9% и 83,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 450,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,98% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 62,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 82,6% и 17,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 58,3% до 62,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 548,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 9,6% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 480,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 8,5% до 13,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 705,6 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,1% до 9%, при этом их номинальный объем сократился на 610,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,9% до 5,3%, при этом их номинальный объем сократился на 250,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,5% до 3,1%, при этом их номинальный объем сократился на 63,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 548,2 млн рублей (или 6,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 85,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 63,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 2,8% до 3,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 7,7 млрд рублей (86,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,9 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 263 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 21,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 60,9 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 159,5 млн рублей.

Наблюдательный совет: Алексей Долгих (председатель), Оскар Прокопьев, Радик Шафигуллин, Алексей Долгих, Анвар Газикашев, Олег Бачурин.

Правление: Олег Бачурин (председатель), Эдуард Зарипов, Галия Гайнутдинова, Николай Сергеев, Наталья Ковалева, Александр Пронягин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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