Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

иные 500 рублей;

на 31 день - не производится;

на 91 день - не позднее 60 дней;

на 181 и 367 дней - не позднее 90 дней;

на 550 дней - не позднее 185 дней;

на 730 дней - не позднее 365 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,5% при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 14:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.