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Вклады Банка Казани

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка Казани можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

15 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1% 10 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,2% 10 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,1% 1 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,2% 1 000 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,35% 5 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Евро 0,25% 100 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 50 000 730 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,7% 50 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 10 000 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,25% 150 000 550 дней
Евро 0,2% 130 000 550 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 10 000 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 150 000 550 дней
Евро 0,25% 130 000 550 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 10 000 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,75% 150 000 550 дней
Евро 0,3% 130 000 550 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Банка Казани

Вклады Банка Казани помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Банка Казани вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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