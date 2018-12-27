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АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (не путать с ЗАО «Газэнергопромбанк», см. «Книгу памяти») было зарегистрировано в мае 1995 года. Учредителями выступили организации топливно-энергетического комплекса и отрасли связи: «Мострансгаз», РАО «Газпром», ОАО «Калугаэнерго» из бывшего РАО «ЕЭС России», ОАО «Электросвязь» и правительство Калужской области. Позднее банк был выкуплен частными лицами. В январе 2005 года кредитная организация вступила в систему страхования вкладов. В сентябре 2017 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

До кризисного 2008 года банк контролировали Николай Кожевников (32,68%), Ренат Хузин (30%), Вероника Макарова (26%), Александр Безуглов (7,65%) и Вячеслав Логинов (3,65%). В 2009 году испытывающий финансовые трудности «Газэнергобанк» был приобретен заметно более крупным АКБ «Пробизнесбанк». До августа 2015 года банк входил в банковскую группу, головной организацией которой являлось ОАО «АКБ «Пробизнесбанк». В состав банковской (консолидированной) группы входили семь региональных банков: ОАО «АКБ «Пробизнесбанк», ЗАО «АКБ «Экспресс-Волга», ОАО «ВУЗ-Банк», ОАО «Газэнергобанк», ЗАО «Национальный банк сбережений», ОАО «КБ «Пойдем!», ОАО «КБ «Солидарность» и другие юридические лица. Приказом ЦБ РФ от 12 августа 2015 года у ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а в Газэнергобанке была назначена временная администрация в лице АСВ.

В сентябре 2015 года АСВ по результатам проведенного конкурсного отбора утвердило ПАО «СКБ-банк» в качестве банка, осуществляющего комплекс мероприятий по предупреждению банкротства Газэнергобанка. Таким образом, на текущий момент единственным акционером Газэнергобанка является ПАО «СКБ-банк» (100%).

Головной офис финучреждения расположен в Калуге. По состоянию на 30 сентября 2018 года сеть продаж насчитывала 62 подразделения в шести областях присутствия (Калужская, Смоленская, Тульская, Брянская, Псковская и Московская области), в числе которых головной офис, 55 операционных и три дополнительных офиса, а также три операционные кассы вне кассового узла. К услугам клиентов около ста банкоматов и 115 терминалов самообслуживания. По последним доступным данным, средняя численность персонала превышала 1 тыс. человек.

Банк работает как с частными клиентами, так и с юрлицами, предлагая стандартный набор банковских услуг. Физическим лицам доступны вклады, кредиты, банковские карты (MasterCard), страхование имущества, жизни и здоровья, денежные переводы («Золотая Корона», UNIStream, Western Union, Contact) и оплата услуг, аренда сейфовых ячеек, операции с иностранной валютой и ценными бумагами, мобильный и интернет-банк. К услугам корпоративных клиентов, предпринимателей и бизнеса кредитование, зарплатные проекты, депозиты, РКО, операции с ценными бумагами и валютой, обслуживание ВЭД, инкассация и пр.

В числе крупных клиентов были замечены предприятия топливно-энергетической, строительной, транспортной промышленности, а также предприятия среднего и малого бизнеса: ОАО «Калужский хлебокомбинат», ОАО «Племзавод им. В. Н. Цветкова», ОАО «Калугаэнерго», ДСУ «Инжстрой», МУП «Тепловые сети», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», ООО «Строймонтаж», ООО «Стройбизнес», ООО «Кристалл», ООО «Автоприбормаш», ООО «Байк», ООО ЛВЗ «Байкальский кедр», ООО «ИК «Флагман» и др. Всего банк обслуживает более 11 тыс. юридических лиц и 500 тыс. частных клиентов.

За первые десять месяцев 2018 года активы фининститута почти не изменились в объеме (+1,0%), составив к 1 ноября 47,8 млрд рублей. В пассивах за указанный период наблюдалось небольшое сокращение объема клиентских средств. Кроме того, банк погасил более трети задолженности по МБК. Капитал кредитной организации сохраняется отрицательным, однако его значение несколько уменьшилось (с −598,5 до −428,9 млн рублей). В активах наблюдались более заметные структурные изменения: существенная часть ликвидности от погашения кредитов юрлиц, а также со счетов высоколиквидных остатков была направлена на приобретение облигаций, кредитование физлиц и на рынок МБК.

Структура пассивов фининститута на 42,1% представлена срочными депозитами и остатками на расчетных счетах юридических лиц. Их объем с начала 2018 года незначительно сократился (-1,8%), составив на отчетную дату 20,1 млрд рублей. В структуре средств юрлиц свыше 90% привлечено на срок более трех лет и является ресурсами ГК АСВ в рамках санации. Необходимо отметить, что изначально общая сумма привлечения от АСВ составляла 23 млрд рублей под 0,51% годовых на срок до 23 сентября 2025 года. Еще чуть меньшую долю в пассивах (41,3%) формируют вклады физических лиц, также незначительно сократившиеся в объеме (-0,8%) с начала 2018 года и представленные преимущественно депозитами срочностью от 181 дня до трех лет.

Кредитная организация утратила собственный капитал и в настоящее время остается в процессе финансового оздоровления, значение капитала на 1 ноября 2018 года составило −428,9 млн рублей. Платежная динамика клиентской базы стабильная, обороты по счетам клиентов внутри месяца с начала 2018 года составляли в среднем 5—10 млрд рублей. Текущая структура клиентских обязательств банка отличается отсутствием концентрации на крупных клиентах, однако банк демонстрирует высокую зависимость от средств физлиц.

Активы кредитного учреждения почти наполовину представлены кредитным портфелем, еще 30% формирует портфель средств, размещенных в банках (преимущественно в виде просроченных МБК в банках с отозванными лицензиями), 15,9% вложено в ценные бумаги (в основном облигации), 2,9% составляют высоколиквидные активы и еще почти 3% — прочие активы, основные средства и нематериальные активы.

Кредитный портфель с начала 2018 года сократился на 6,2% и к 1 ноября составил 22,9 млрд рублей. На 85% портфель представлен корпоративными ссудами, которые показали за исследуемый период отрицательную динамику. Розничные кредиты тем временем выросли в объеме более чем на четверть. За анализируемый период просроченная задолженность в целом по кредитному портфелю сократилась на 8,5%, однако доля просрочки снизилась совсем незначительно — с 3,8% до 3,7% на 1 ноября 2018 года. Резервами на возможные потери банк покрывает 5,3% всех ссуд, данный уровень лишь слегка увеличился с начала 2018 года. Стоит отметить крайне низкую обеспеченность кредитов залогом имущества — лишь 1,3% кредитного портфеля. Согласно пояснительной информации к отчетности за 2017 год, основная доля выданных кредитов в отраслевой структуре приходилась на обрабатывающие производства. Портфель кредитов в значительной мере сформирован ссудами на срок свыше трех лет.

Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам, с начала 2018 года увеличился почти на 10%, составив на отчетную дату 14,3 млрд рублей. Портфель средств, размещенных на «межбанке», на 90% представлен просроченными МБК, которые были размещены в ОАО «Пробизнесбанк» и ОАО «Вуз-банк» и под которые на отчетную дату создан резерв в размере 42,6% от суммы просрочки. Непросроченные межбанковские средства представляют собой в основном депозиты в ЦБ. На рынке межбанковского кредитования банк в последние годы преимущественно размещает избыточную ликвидность в заметных объемах (1—23 млрд рублей ежемесячно с начала 2018 года), при этом привлекается в минимальных объемах.

С начала 2018 года Газэнергобанк значительно нарастил объем вложений в ценные бумаги (+30%). Подобная активная динамика портфеля ценных бумаг наблюдается уже не первый год (+58,3% в 2017 году). На 1 ноября 2018 года портфель на 99% сформирован облигациями, оставшуюся долю составляют вложения в акции российских компаний. Портфель облигаций на 65% представлен корпоративными облигациями, а оставшаяся треть распределена между вложениями в ОФЗ, облигациями банков и еврооблигациями.

За десять месяцев 2018 года кредитная организация заработала 223,5 млн рублей по РСБУ (за аналогичный период 2017 года — 211,7 млн рублей). За весь 2017 год чистая прибыль составила 54,0 млн рублей.

Совет директоров: Денис Репников (председатель), Ирина Балабанова, Дмитрий Иванов, Анатолий Овсянников, Денис Ошев.

Правление: Денис Ошев (председатель), Татьяна Семукова, Елена Жукова, Светлана Овчинникова, Василий Захаров, Наталья Соняк (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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