Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Выпуск и обслуживание 450 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

срок действия - указан на карте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

моментальная выдача карты Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения наличие карты необходимо уточнять в офисе банка Дата актуализации 05.02.2019 13:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.