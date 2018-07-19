Справка Banki.ru

Банк учрежден в апреле 1992 года в Астрахани как ТОО «Астраханский торгово-промышленный банк». В 1995 году преобразован в ООО и переименован в «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк». В октябре 1998 года сменил форму собственности на ОАО. В сентябре 2004 года стал одним из первых банков, вошедших в систему страхования вкладов физических лиц. Основные клиенты — малый и средний бизнес Астрахани, а также физические лица. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество. 28 июня 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, предусматривающую упрощенное регулирование.

Банк контролируется менеджментом. Бенефициарами являются председатель совета директоров Вадим Царев и его супруга, президент банка Людмила Царева, их сын Сергей Царев (совокупно 45,79%), член совета директоров Юрий Васин (9,50%), Виталий Королевский (8,50%), Александр Серебряков (8,00%), Леонид Лаврентьев (5,15%), Людмила Тимофеева (4,94%), член совета директоров Татьяна Антонова (4,68%), члены правления Ольга Ромашина (4,52%) и Павел Горст (3,59%). В состав акционеров входит также УМИ Администрации Города Астрахани (2,41%), на миноритариев приходится 2,92%. Состав акционеров и менеджмента банка отличается стабильностью на протяжении долгого времени.

Стоит также отметить, что член совета директоров Борис Григорьев является первым заместителем председателя Астраханского областного Совета ветеранов труда правоохранительных органов, Вооруженных сил, председателем Астраханского областного Комитета ветеранов войны и военной службы; Эдуард Захарьяш — старший инспектор Объединенного Военного Командования Южного военного округа; Юрий Пименов — президент ФГБОУ ВПО «Астраханский Государственный Технический Университет»; Юрий Васин — генеральный директор некоммерческой организации «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт Технологий Автоматической Идентификации».

Сеть продаж банка, помимо головного офиса, включает в себя семь дополнительных офисов в Астрахани. Кредитная организация располагает 28 собственными банкоматами и восемью пунктами выдачи наличных. Основу клиентской базы банка составляют предприятия малого и среднего бизнеса, а также население. В числе клиентов — НО «НИПТИ Технологий Автоматической Идентификации», астраханское МУП «Водоканал», Астраханский государственный технический университет и др. Списочная численность персонала на 01.01.2018 г. 128 человек, в том числе численность основного управленческого персонала 13 человек.

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование (в том числе специальные продукты для малого и среднего бизнеса) и банковские гарантии, вексельные операции (в том числе собственные векселя), обслуживание экспортно-импортных контрактов, корпоративные депозиты, эквайринг, зарплатные проекты (на текущий момент клиентами банка в рамках зарплатных проектов являются 28 организаций). Согласно данным отчетности по РСБУ за 2017 год, основной объем корпоративного кредитного портфеля представлен отраслями торговли (26,4%) и строительства (42,4%), а также операции с недвижимым имуществом (10,1%).

Физическим лицам предлагаются кредитование (потребительское, пенсионное), пластиковые карты MasterCard, линейка вкладов, денежные переводы (Contact, Blizko, Western Union, UNIStream и «Золотая Корона»), сейфовые ячейки, операции с иностранной валютой.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,1% (или 23,8 млн рублей), составив 1,1 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 43,7% до 44,2%, при этом их номинальный объем сократился на 5,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 14,6% до 11,6%, при этом их номинальный объем сократился на 36,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 381,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,4% (или 5,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 34,3% и 65,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 29,6% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 66,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 79,9% и 20,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 60,7% до 66,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 51,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 18,1% до 13,2%, при этом их номинальный объем сократился на 58,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,4% до 5,5%, при этом их номинальный объем сократился на 10,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 741 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 51,9 млн рублей (или 7,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 87,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 88,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5,7% до 6,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 451,3 млн рублей (60,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 146,5 млн рублей, из которых 25 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 92,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 28,7 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 14,3 млн рублей.

Совет директоров: Вадим Царев (председатель), Татьяна Антонова, Юрий Васин, Эдуард Захарьяш, Юрий Пименов, Андрей Царев.

Правление: Людмила Царева (председатель, президент), Ольга Ромашина, Павел Горст, Сергей Крицкий, Светлана Ветрова (главный бухгалтер), Сергей Царев, Алена Миловацкая.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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Дата последнего изменения: 11.12.2018

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