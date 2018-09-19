

Дебетовую карту ВУЗ-Банка можно использовать для осуществления безналичной оплаты товаров и услуг, снятия денег в банкомате, кассе. По сути, это аналог электронного кошелька, который всегда под рукой. На нем хранятся средства, которые принадлежат исключительно владельцу.

Дебетовка не предусматривает привлечения заемных денег финансовой организации, соответственно, уплачивать дополнительные проценты за пользование ею не нужно. Обслуживание по программе может быть платным и бесплатным.

Поэтому при выборе типа карты следует внимательно читать условия пользования. Это позволит заказать продукт, обеспечивающий не только удобство, но и возможность получения кешбэка, возврата процентов после совершения платежей.

Заказ

Оформить онлайн-заявку на выпуск дебетовки этого банка можно, используя функционал финансовой системы Banki.ru. Проект сотрудничает с компанией напрямую и предлагает клиентам более выгодные условия. Так, заполнив электронную анкету на нашем сайте, вы можете рассчитывать на то, что центр предложит вам минимальную плату за годовое обслуживание, бесплатное изготовление и смс-информирование, разные варианты кешбэков, всевозможные бонусы и льготы.

