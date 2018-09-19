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Дебетовые карты в ВУЗ-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ВУЗ-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Gold — ВУЗ-Банк
Активный
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 есть нет
доллар США нет 95 есть нет
евро нет 82 есть нет
Visa Classic — ВУЗ-Банк
Активный
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 есть нет
доллар США нет 66 есть нет
евро нет 58 есть нет
Visa Classic Unembossed — ВУЗ-Банк
Активный
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 есть нет
доллар США нет 22 есть нет
евро нет 19 есть нет
Visa Classic — ВУЗ-Банк
Базовый
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 7 нет нет
евро нет 6 нет нет
Visa Classic Unembossed — ВУЗ-Банк
Базовый
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 7 нет нет
евро нет 6 нет нет
Visa Classic «Максимум» — ВУЗ-Банк
Максимум
Visa Unembossed , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 1 440 есть нет
доллар США нет 0 - 21 есть нет
евро нет 0 - 19 есть нет
Visa Gold «Максимум» — ВУЗ-Банк
Максимум Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 2 880 есть нет
доллар США нет 0 - 42 есть нет
евро нет 0 - 37 есть нет
Максимум Unembossed
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 3 960 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах ВУЗ-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
На протяжении 4 лет организация обслуживаются в ВУЗ-банк, отделение ДО "Университетский". Территориально офис очень удобно расположен для нашей компании. Сотрудники офиса всегда... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
С 1 января я не работаю. До этого была как за каменной стеной в поликлинике при заводе, у нас там внутри завода даже есть банк. Теперь все-пенсия. Решила чтобы ничего не... Весь отзыв
Все отзывы
6 134

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