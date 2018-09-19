Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в ВУЗ-Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ВУЗ-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|95
|есть
|нет
|евро
|нет
|82
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 500
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|66
|есть
|нет
|евро
|нет
|58
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 500
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|22
|есть
|нет
|евро
|нет
|19
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|7
|нет
|нет
|евро
|нет
|6
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|7
|нет
|нет
|евро
|нет
|6
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 1 440
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 21
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 19
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 2 880
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 42
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 37
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|3 960
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах ВУЗ-Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Свердловская область. город Первоуральск.улица Ватутина 64а Вуз банк специалист Л-на Татьяна Николаевна моя оценка 5+! Обслуживание на высшем уровне. Уже больше 5лет я... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
С 1 января я не работаю. До этого была как за каменной стеной в поликлинике при заводе, у нас там внутри завода даже есть банк. Теперь все-пенсия. Решила чтобы ничего не... Весь отзыв
6 134
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