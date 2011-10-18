Дебетовая карта в каком-либо банке сегодня оформлена практически у каждого жителя нашей страны. Это может быть зарплатная карта, пенсионная карта или пластик, выданный для удобного погашения кредита. Кроме того, сегодня дебетовые карты в Росбанк Дом служат альтернативой вкладу, поскольку позволяют получать процент на остаток собственных средств на счете (есть ли данная опция у выбранного вами варианта, вы можете уточнить на карточке банковского продукта). Открыть дебетовую карту можно как в Росбанк Дом, так и дистанционно. Чтобы сэкономить время, потраченное на посещение Росбанк Дом, проще всего заказать карту через Интернет, есть ли по выбранному продукту возможность такого оформления, вы можете уточнить на его карточке. Сделать это можно в том числе на нашем портале. Перед тем как приступить к оформлению карты, мы рекомендуем ознакомиться с ее основными особенностями по тарифам: стоимостью выпуска и годового обслуживания, платой за снятие наличных, величиной процентов, начисляемых на остаток на счете.

