Справка Banki.ru

Банк учрежден в мае 1994 года в городе Саратове. Наименование кредитной организации менялось трижды: до 1999 года банк работал под названием «Конверсионно-финансовый коммерческий банк», до ноября 2001 года — «СИБР». В 2001 году один из влиятельных предпринимателей на зерновом и водочном рынках в Саратовской области Роман Пипия выкупил у областного правительства пакет акций банка СИБР, взяв таким образом финорганизацию под свой полный контроль (владелец более 90% акций). В 2006 году был изменен состав акционеров и полностью обновлено руководство банка. В ноябре 2004 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день владельцем 93,9% акций банка является известный саратовский бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев. В 1992—1995 годах г-н Евстафьев занимал должность советника и пресс-секретаря на тот момент первого зампреда правительства РФ Анатолия Чубайса; в 1995—1996 годах являлся замгендиректора компании ОРТ; с 2002 года занимал пост гендиректора ОАО «Мосэнерго», который покинул после аварии в сетях Мосэнерго в мае 2005 года; с 2012 года выступает доверенным лицом бизнесмена и политика Михаила Прохорова (в составе его партии) в Саратовской области. Помимо банка в настоящее время возглавляет и контролирует ЗАО «Инвест-холдинг «Энергосоюз» и предприятие «Тольяттинский Трансформатор».

Бенефициарами банка выступают также Владимир Чистяков (2,68%), председатель совета директоров Татьяна Дронова (1,54%), Елена Павленкова (0,9%), Аваг Авагян (0,17%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.

Татьяна Дронова — давний партнер по бизнесу Аркадия Евстафьева, бывший главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго», совладелица ОАО «Саратовские авиалинии» (как и Аркадий Евстафьев), заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвест-холдинг «Энергосоюз», которым руководит Аркадий Евстафьев.

Головной офис банка «Агророс» расположен в Саратове. Сеть подразделений представлена 18 дополнительными офисами и одной операционной кассой вне кассового узла в девяти городах России. Единственный филиал кредитной организации расположен в Москве. Собственная банкоматная сеть насчитывает 36 устройств, в том числе 21 терминал по приему переводов. Кроме того, клиенты банка имеют возможность на льготных условиях использовать банкоматы банка-партнера «ФК Открытие», располагающего широкой сетью устройств по всей России. По последним доступным данным численность персонала на октябрь 2017 года составляла порядка 150 человек.

Юридическим лицам банк предлагает следующий набор услуг: кредитование (в том числе под залог недвижимости, блиц-кредиты, тендерные кредиты), расчетно-кассовое обслуживание, управление счетами через систему «Клиент-банк», зарплатные проекты (MasterCard, Visa), корпоративные карты, размещение средств на депозиты и в векселя банка, банковские гарантии, автоинкассация (через терминал) и прием переводов через терминалы банка, юридическое и бухгалтерское сопровождение. Частным лицам доступно кредитование (автокредитование, кредитование ИП, кредиты под залог недвижимости и на индивидуальных условиях), вклады, аренда сейфовых ячеек, возможность оплаты коммунальных и иных услуг, получение пенсий и социальных выплат (Саратов и Саратовская область), денежные переводы (Contact, WesternUnion и «Золотая Корона»), банковские карты (MasterCard, Visa, «Мир»), услуги страхования (совместно с ОАО «Согаз»).

По информации банка, он обслуживает около 6 тыс. корпоративных клиентов, ведущих свою деятельность в регионах присутствия кредитной организации. В числе клиентов и партнеров банк называет ОАО «Саратовские авиалинии», МУП «Саргорсвет», ГК «Дикомп», Холдинг «Энергомашкомплект», Сеть магазинов «Гефест», ООО «СПГЭС», ОАО «Издательство «Слово», ТНТ — Саратов, ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», ООО «Завод силикатного кирпича», ОАО «Саратовское ж/д предприятие», Группа компаний «Рубеж», МУП Балаковоэлектротранс, МУП «Энгельс-Водоканал», ОАО «Балаковский пассажирский автокомбинат», ЗАО «Резинотехника», ОАО «Электроцентроналадка», Лизинговая компания «Инеко», Лизинговая компания «Альтернатива», различные ТСЖ и ЖСК и другие компании.

В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие сегменты: обрабатывающие производства (29,7%) и оптовая и розничная торговля (23,6%). Также 25,9% приходится на прочие виды деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,1% (или 132,6 млн рублей), составив 6,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема прочих активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 51,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 49,6% до 51,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 160,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 29,4% до 27,5%, при этом их номинальный объем сократился на 84,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,1% (или 23,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,2% и 81,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 93 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 37,04% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 52,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 79,4% и 20,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 28,7% до 27,3%, при этом их номинальный объем сократился на 51,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 51,6% до 52,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 100 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 15% до 8,2%, при этом их номинальный объем сократился на 412,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,1% до 3,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 8 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,5% до 9,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 488,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 51,4 млн рублей (или 2,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 65,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 50,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,8% до 1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,5 млрд рублей (146,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3,3 млрд рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 22 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 128,7 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 81,3 млн рублей.

Совет директоров: Татьяна Дронова (председатель), Дмитрий Кондрацков, Александр Бурдавицын, Инна Бартеньева, Максим Савельев.

Правление: Дмитрий Кондрацков (председатель), Сергей Святкин, Ольга Матвеева, Марина Вергелюк, Алексей Науменко.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru