Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 50 раз Дата актуализации 06.02.2019 11:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.