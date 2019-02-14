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Супер экономный

Новобанк,

Новобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
324 809
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 50 000 ₽ 5,9
от 100 000 ₽ 6,1
от 1 000 000 ₽ 6,2
от 3 000 000 ₽ 6,3
от 5 000 000 ₽ 6,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полные периоды не пересчитываются

Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
31.01.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер экономный» в 7 городах России
4 302
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
ОГРН
1025300002925
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01

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