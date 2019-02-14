Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные периоды не пересчитываются Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 31.01.2019 17:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.