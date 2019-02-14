Супер экономный
Новобанк,
Новобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
324 809 ₽
Ставка
6,4%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 50 000 ₽
|5,9
|от 100 000 ₽
|6,1
|от 1 000 000 ₽
|6,2
|от 3 000 000 ₽
|6,3
|от 5 000 000 ₽
|6,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 31.01.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер экономный» в 7 городах России
4 302
Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- ОГРН
- 1025300002925
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великий Новгород
- Телефоны
-
(8162) 50-11-01
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Рантье
|6,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Лето ближе, чем кажется!
|6,1
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Золотое время
|6
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегательный валютный
|0,9
|300 $
|Посмотреть
|Универсальный валютный
|0,3
|50 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть