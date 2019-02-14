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Рантье

Новобанк,

Новобанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
12 468
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней 735 дней
от 1 000 ₽ 5,9 6
от 100 000 ₽ 6,1 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 3% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 17:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 7 городах России
4 487
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
ОГРН
1025300002925
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01

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