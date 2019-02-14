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Универсальный+

Агророс,

Агророс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,83%
Сумма
от 1 500 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
132
Ставка
5,83%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 1 500 ₽ 5,83

проценты начисляются по периодам: 1-181 день - 6,4%, 182-365 день - 6%, 366-550 день - 5,1% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,4%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее начисленные проценты за полные периоды не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный+» в 11 городах России
7 672
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Сайт
www.agroros.ru
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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