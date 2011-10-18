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Дебетовые карты в банке «Екатеринбург»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Екатеринбург». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Мир Премиальная — Екатеринбург
Пенсионная Правильно
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Мир Премиальная — Екатеринбург
Пенсионная Просто
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Мир Премиальная — Екатеринбург
Правильно
Visa Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Мир Премиальная — Екатеринбург
Просто
Visa Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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