Справка Banki.ru

Кредитная организация зарегистрирована в ноябре 1994 года как ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (банк «Екатеринбург»). Основными учредителями выступили администрация Екатеринбурга и ряд муниципальных организаций города. В ноябре 2004 года банк был включен в систему страхования вкладов. В декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО.

В настоящее время акционерами банка являются муниципальные власти города Екатеринбурга (в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом) — 29,29%, а также физические лица: Станислав Чернецкий — 29,13%, Алексей Брижицкий — 10,61%, Дарья Котова и Александра Гендина (через ООО «Геоникс») — 9,88% и 0,10% соответственно, Сергей Клименко и Александр Баженов — по 9,72% акций у каждого. Оставшаяся часть (1,55%) приходится на акционеров-миноритариев.

Сын бывшего мэра Екатеринбурга Станислав Чернецкий является соучредителем и председателем совета директоров ЗАО «Телерадиовещательная компания «Студия-41», владельцем екатеринбургского телеканала «41-Домашний», членом совета директоров ЗАО «Региональная телекомпания», а также выступает совладельцем еще целого ряда компаний и организаций Екатеринбурга.

Сеть обслуживания банка в настоящее время включает в себя головной офис и три отделения в Екатеринбурге. Списочная численность персонала банка на 30 июня 2017 года составляла 349 человек (на конец 2016 года — 359 человек). Собственная сеть банкоматов насчитывает порядка 62 устройств, кроме того фининститут является участником корпоративной сети АО «Газпромбанк», в которую входят 17 банков с общим количеством банкоматов, превышающим по России 5 тыс. устройств, где клиенты банка «Екатеринбург» могут снимать наличные денежные средства без комиссии.

Основная часть корпоративных кредитов предоставлена банком заемщикам из Свердловской области. Согласно отчетности по МСФО на 30 июня 2017 года, существенная часть кредитного портфеля банка была сформирована ссудами компаниям и организациям таких отраслей, как транспорт, строительство, операции с недвижимостью и торговля (на данные сегменты в совокупности приходилось 95% корпоративного кредитного портфеля). На 30 июня 2017 года в отраслевой структуре корпоративных клиентских обязательств банка преобладали средства компаний и организаций, занимающихся электро-, газо- и водоснабжением (27,8%), операциями с недвижимым имуществом (13,6%) и строительством (10,4%).

В целом же в числе клиентов банка в различные периоды были замечены Муниципальное бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса», ОАО «Екатеринбургское такси», ОАО «Завод Промавтоматика», ООО «Стройконструкция», ОАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод», ПАО «СМУ «Уралмаш», ПАО «Екатеринбурггаз», ОАО «Балтымский кирпичный завод», ЕМУП «Екатеринбургский Метрополитен», ЕМУП «СУЭРЖ», ЕМУП «БТИ», ГК «Автобан», ГК «Стройтэк», «Свердловская областная стоматологическая поликлиника», ЗАО «МЕКО», ОАО «Глонасс Урал», ГК «ПЭМБИ», Информационное агентство «Студия-41», ОАО «Екатеринбурггаз», ЕМУТ «Екатеринбургский хлебокомбинат», ЗАО Компания «Инверсия», ООО «Метрострой — ПТС», ЗАО «Уралуглесбыт», ОАО «ПКТИ «Проектстройконструкция», ЕМУТ «Муниципальное объединение автобусных предприятий», МУП «УКС г. Екатеринбург», ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», ЕМУТ «Водоконал», МУП «Екатеринбургэнэрго», ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», ЗАО «УралВЭС», ЕРЦ Екатеринбурга.

Частным лицам предлагаются вклады (в том числе в иностранной валюте), различные программы потребительского кредитования, операции с валютой, денежные переводы, открытие текущих счетов, банковские карты (Visa, «Топливная карта», «Расчетная карта горожанина», «Мир»), обслуживание социальных карт, индивидуальные банковские сейфы, интернет-банкинг, смс-сервис, прием коммунальных платежей, оплата штрафов и муниципальных услуг.

Юридическим лицам доступно классическое кредитование, кредитные линии, овердрафт, банковские гарантии, услуги РКО (в том числе ДБО), операции с ценными бумагами, банковские карты (Visa), зарплатные проекты, валютные операции.

С марта 2017 года по март 2018 года активы нетто банка показали небольшое снижение, сократившись в объеме на 4,7% — до 9,6 млрд рублей. В пассивах основное снижение в абсолютном выражении пришлось на вклады населения. Чуть меньшую, но также отрицательную динамику продемонстрировали средства предприятий и организаций. В активах наибольшее снижение пришлось на вложения в облигации — банк реализовал за год свыше 40% портфеля (-622,7 млн рублей), и часть средств от продажи бумаг была также направлена на розничное кредитование (+9,8%). Одновременно почти на столько же в относительном выражении (-10,1%) сократился корпоративный кредитный портфель.

Пассивы банка слабо диверсифицированы по источникам привлечения. На 57,3% представлены средствами физических лиц (преимущественно вклады на сроки от одного года до трех лет и остатки по карточным/текущим счетам), еще 21,7% пассивов — остатки на счетах и депозитах юрлиц, а оставшаяся часть ресурсной базы — собственный капитал. Норматив достаточности капитала Н1.0 выполнялся на отчетную дату с комфортным запасом, вдвое превышая регулятивный минимум в 8%. Клиентская база достаточно активная, обороты по счетам корпоративных клиентов за последний год стабильно составляли 4—6 млрд рублей ежемесячно. Согласно данным отчетности по МСФО, банк традиционно не имеет крупных клиентов с остатками средств, превышающими 10% общего объема клиентских обязательств.

Активы банка на 55,2% представлены кредитным портфелем, в составе которого преобладают розничные ссуды с долей в 73,6%, а оставшуюся часть формируют кредиты коммерческим организациям. Годом ранее доля портфеля физических лиц не превышала 70% в общем объеме ссуд. Просрочка в совокупном портфеле за последний год практически не изменилась, однако остается достаточно заметной — 7,9% от портфеля. С запасом покрывается резервами, уровень которых вырос за год с 12,1% до 13,5%. Обеспеченность кредитов залоговым имуществом традиционно низкая и на отчетную дату не превышает 60% от кредитного портфеля (годом ранее — менее половины). Ссуды, выданные банком, преимущественно средне- и долгосрочные. По данным на 30 июня 2017 года, банк имел трех крупнейших заемщиков (на конец 2016 года — двух), сумма кредитов каждого из которых превышала 10% от капитала банка. Общая сумма этих кредитов формировала невысокую долю в общем портфеле — 8,6%, что говорит о низком уровне концентрации кредитного риска (на конец 2016 года — 6,7%).

Вложения в ценные бумаги составляют 8,8% от активов нетто. За последний год портфель заметно сократился, потеряв в объеме свыше 40%. На отчетную дату в его структуре примерно две трети составляли ОФЗ и еще треть приходилась на банковские облигации. Несмотря на существенный запас ликвидных ОФЗ, банк традиционно не осуществляет сделок РЕПО в рамках привлечения фондирования, как и в целом практически не осуществляет торговых операций с ценными бумагами внутри месяца.

Высоколиквидные активы формируют относительно небольшую долю в активах нетто (7,9%), однако внушительный запас ликвидных облигаций и средств на депозите в ЦБ позволяет банку поддерживать нормативы ликвидности на избыточном уровне. Доля прочих активов и основных средств на отчетную дату не превышала 5%.

Портфель выданных МБК формировал на отчетную дату почти четверть от активов нетто, за рассматриваемый период незначительно увеличился в объеме. Свыше 80% средств размещено на депозите в ЦБ. Банк активно и регулярно использует данный инструмент, размещая на протяжении последнего времени в ЦБ от 3 млрд до почти 8 млрд рублей ежемесячно. Также банк размещает ликвидность в российских банках на сроки до 30 дней (8—15 млрд рублей ежемесячно за последний год). Объемы привлечения ликвидности на денежном рынке практически отсутствуют. Валютные операции банк проводит в минимальных объемах.

По итогам 2017 года банк получил 172,5 млн рублей чистой прибыли — почти столько же, сколько и годом ранее. За первые два месяца 2018 года банком получена чистая прибыль в размере 19,6 млн рублей — вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Совет директоров: Евгений Порунов (председатель), Николай Брижицкий, Сергей Викторов, Андрей Корюков, Вадим Дударенко, Алексей Кожемяко, Станислав Чернецкий.

Правление: Сергей Викторов (президент, председатель), Алексей Павлов, Николай Кочнев, Игорь Рыбак.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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