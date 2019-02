Справка Banki.ru

Банк учрежден на паевых началах в декабре 1989 года в г. Рязани под наименованием «Приокский» (Прио-Банк). Пайщиками стали 18 местных предприятий и организаций. В октябре 1990 года банк сменил название на «Агропром-Приобанк» за счет присоединения к нему 13 отделений Агропромбанка. Осенью 1991 года в связи с изменением состава акционеров банк получил новое наименование — «Прио-Внешторгбанк», которое по сегодняшний день не менялось. Летом 1992 года произошло слияние Прио-Внешторгбанка с Промбизнесбанком — вторым по размеру капитала среди рязанских коммерческих банков на тот момент. Двумя годами позднее, в 1994 году к Прио-Внешторгбанку присоединился Касимовкомбанк. В феврале 2016 года организационно-правовая форма была изменена на публичное акционерное общество.

Кредитная организация имеет вложения в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рязанская Торговая Недвижимость» (100%), ООО «Атлантик» (100%) и ООО «Золотой оазис» (100%), в соответствии с МСФО образует с ними банковскую группу.

Банк отличается стабильностью состава конечных бенефициаров и менеджмента на протяжении многих лет. Кредитная организация входит в систему страхования вкладов физических лиц с сентября 2004 года (присоединилась одной из первых).

Долгое время контролирующим акционером банка выступал Внешторгбанк России (ВТБ), которому в 1996 году принадлежал 51% акций. Впоследствии ВТБ постепенно снижал долю владения в кредитной организации (17% в 2006 году, 5% в 2010 году), а акции приобретались действующими бенефициарами.

На текущий момент основными акционерами являются бывший президент ассоциации «Рязанский банкирский дом», член совета директоров, один из основателей банка Владимир Мазаев (29,97%), член совета директоров Николай Ларионов (25,04%), председатель совета директоров Виктор Ганишин (16,71%) и его сын, председатель правления, член совета директоров банка Роман Ганишин (13,26%), Лев Шипицын (8,57%), Надежда Кукушкина (5,09%), акционеры-миноритарии (1,36%).

Банк располагает 19 дополнительными офисами в Рязанской области и тремя операционными офисами. Среднее количество сотрудников на 1 апреля 2017 года составляло 479 человек (на 1 января 2017 года — 463 человека). Сеть банкоматов и терминалов насчитывает 32 и 64 устройства соответственно.

С самого начала своей деятельности кредитная организация ориентировалась в основном на обслуживание реального сектора экономики и сохраняет этот приоритет и сегодня. Общее число клиентов — более 11,4 тыс. юридических лиц и ИП и более 180 тыс. физических лиц. Банк обслуживает местные промышленные и сельхозпредприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, большое количество физлиц.В числе клиентов ОАО «Аграрий», ОАО «Бельковский лесокомбинат», ЗАО «Газмаш», ОАО «Елатомский маслосырзавод», ОАО «Завод точного литья», АО «Зеленоградское», ОАО «Инжсоцпроект», АО «Интеркросс», ПАО «Красный Октябрь», ЗАО «Лайттек плюс», ОАО «Молоко», ОАО «ПИ «Рязаньагропромспецпроект», АО «Плазма», ОАО «Порт Коломна», ОАО «Рязаньжилстрой», ОАО «Рязанская зерновая компания», ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», АО «Рязанский радиозавод», ОАО «Рязань медтехника», ОАО «Рязаньрыбпром», АО «Рязаньхлеб», АО «Теплострой», ОАО «Тяжпрессмаш», ОАО «Царско-Никольское» и др.

В список услуг для корпоративных клиентов входят РКО, кредитование (включая инвестиционное), банковские гарантии, корпоративные депозиты, дистанционное обслуживание, инкассация, операции с драгметаллами, зарплатные проекты и др.

Физическим лицам предлагаются РКО, кредитование (потребительское, автокредитование, ипотека), линейка вкладов, пластиковые карты (MasterCard, «Мир», локальная «Прио-Карт»), сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание («Прио-Банк Онлайн»), денежные переводы (Contact, «Золотая Корона», Western Union, UNIStream), валютообменные операции и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,7% (или 742,8 млн рублей), составив 16,6 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 58,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 56,9% до 58,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 617,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 20,1% до 18%, при этом их номинальный объем сократился на 194,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 1,7% до 2,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 183,1 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 1,3 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,7% (или 21,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 7,7% и 92,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,25% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 46,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 80,8% и 19,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 49,3% до 46,6%, при этом их номинальный объем сократился на 88,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 3,1% до 4,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 261,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 28,1% до 29,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 451,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,4% до 10,8%, при этом их номинальный объем сократился на 3,8 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,6% до 3,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 109,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 7,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 88,9 млн рублей (или 1,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 82,4%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, в отраслевой структуре корпоративного портфеля преобладали следующие сегменты экономики: торговля (32,8%), промышленность (26,3%), операции с недвижимостью (11,7%), строительство (11,6%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 54,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 8,3% до 8,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 21,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 14,2 млрд рублей (184,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 4,9 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 858,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 88,5 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 99,1 млн рублей.

Совет директоров: Виктор Ганишин (председатель), Владимир Мазаев, Николай Ларионов, Андрей Дощечкин, Наталья Маслова, Ольга Бугаева, Роман Ганишин, Михаил Волков.

Правление: Роман Ганишин (председатель), Михаил Волков, Алексей Язев, Геннадий Дронов, Наталья Терентьева, Элла Дронова, Ирина Мишуткина, Василий Винокуров.

