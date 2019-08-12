Дебетовая карта "Моя карта бонус" в Генбанке
Мир Классическая «Моя карта бонус» — Генбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Mir Pay
Cash Back
1%
макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
4% начисляется при остатке на счете от 30 000 в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 388 ₽
199 руб. ежемесячно; стоимость обслуживания не взимается при выполнении одного из условий:
- три месяца со дня выдачи карты;
- покупки от 30 000 руб. в месяц;
- остатке на счете от 30 000 в месяц;
- при зачислении заработной платы от 30 000 руб. (за последние 3 месяца)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% мин. 100 руб. (0% - банк "Россия")
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- установка индивидуального платежного лимита - 99 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- наличие cash back
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
12.08.2019 11:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моя карта бонус» в 31 городе России
Справочная информация
АО «ГЕНБАНК»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- ОГРН
- 1137711000074
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба