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системы Мир Классическая

Дебетовая карта "Моя карта бонус" в Генбанке

Мир Классическая «Моя карта бонус» — Генбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • Mir Pay
Cash Back
1%

макс. - 3 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
4% начисляется при остатке на счете от 30 000 в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 388 ₽

199 руб. ежемесячно; стоимость обслуживания не взимается при выполнении одного из условий:

  • три месяца со дня выдачи карты;
  • покупки от 30 000 руб. в месяц;
  • остатке на счете от 30 000 в месяц;
  • при зачислении заработной платы от 30 000 руб. (за последние 3 месяца)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% мин. 100 руб. (0% - банк "Россия")
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • установка индивидуального платежного лимита - 99 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • наличие cash back
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
12.08.2019 11:30
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моя карта бонус» в 31 городе России
137
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Справочная информация
АО «ГЕНБАНК»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
Сайт
www.genbank.ru
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба