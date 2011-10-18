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Потребительские кредиты Генбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Генбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

7 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,50% до 1 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 14 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,50% до 1 500 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,50% до 6 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 7 до 20 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,50% до 6 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,50% до 300 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,50% до 1 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 14 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,50% до 1 500 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Генбанке
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