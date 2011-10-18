Потребительские кредиты Земского Банкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Земском Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
1 потребительский кредит
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 16,00%
|от 20 000
|5 лет
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|Доллар США
|от 16,00%
|от 305
|5 лет
|Евро
|от 16,00%
|от 269
|5 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.