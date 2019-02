Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1994 году в Самаре в форме акционерного общества закрытого типа. Через два года после открытия головной офис был перенесен в г. Сызрань Самарской области. В середине 2014 года собственниками банка было принято решение о смене его организационно-правовой формы на общество с ограниченной ответственностью. С сентября 2004 года фининститут является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Бенефициарами банка являются депутат Самарской Губернской Думы четвертого созыва, бывший директор ООО «Криста», председатель совета директоров банка Владимир Симонов (75%) и бывший топ-менеджер ОАО «Автоваз», ныне советник директора ООО «Лада-Таганрог» и член совета директоров банка Владимир Кучай (25%).

Сеть банка представлена головным офисом и восемью операционными кассами в Сызрани, дополнительным офисом и операционной кассой в Самаре, допофисом и оперкассой в Тольятти, одним допофисом в Октябрьске. Списочная численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 250 человек. Банк располагает сетью собственных банкоматов, насчитывающей 36 устройств.

Клиентами банка в различные периоды значились такие компании, как ООО «Криста», ООО «Сызраньводоканал», ООО «УК «Центр», ООО «УК «Жилищно-эксплуатационная служба», ОАО «Волгомашпроект», ОАО «Сызранский грузовой автокомбинат», ОАО «Производственная компания автокомпонент Сызрань», ОАО «Универмаг», ОАО «Кубра», ОАО «Сызранский ликеро-водочный завод».

Частным лицам банк предлагает кредитование (потребительское, ипотеку, овердрафт), линейку вкладов, валютно-обменные операции, проведение коммунальных платежей, пластиковые карты (Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона»).

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание в рублях, операции с иностранной валютой, зарплатные проекты, кредитование, размещение средств на депозиты, банковские гарантии, эквайринг, удаленное банковское обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,3% (или 15,8 млн рублей), составив 6,1 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 74,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 75,8% до 74,6%, при этом их номинальный объем сократился на 57,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 8,1% до 9,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 70 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 947,9 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1% (или 8,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,5% и 84,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,3% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 59,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 74,8% и 25,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 63,2% до 59,6%, при этом их номинальный объем сократился на 210,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 10,3% до 14,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 279,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,1% до 11,8%, при этом их номинальный объем сократился на 74,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 10,6% до 11%, при этом их номинальный объем увеличился на 22,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 210,8 млн рублей (или 5,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 84,1%. Согласно отчетности банка по РСБУ за 2017 год, основными корпоративными заемщиками выступали предприятия торговли. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 53%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,2% до 1,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,2 млрд рублей (89,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 909 млн рублей, из которых 900 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 118,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 20,7 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 8,3 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Симонов (председатель), Сергей Зудин, Раиса Антропова, Владимир Кучай, Валерий Курочкин, Юрий Овчинников, Светлана Серова.

Правление: Сергей Зудин (председатель), Ирина Сорокина, Алексей Балмасов, Юрий Тарасов (главный бухгалтер), Оксана Власова.

