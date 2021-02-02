Совет директоров Земского Банка назначил Максима Симонова на должность председателя правления, говорится в сообщении кредитной организации. Решение принято на основании уведомления ЦБ о согласовании его кандидатуры. Временно исполнявший обязанности председателя правления Алексей Балмасов продолжил свою деятельность в банке в должности заместителя председателя правления.

Симонов более 17 лет является членом совета директоров Земского Банка. С 31 марта 2020 года он занимал в банке должность заместителя начальника управления корпоративного бизнеса. Трудовой путь начал сотрудником отдела кредитования Земского Банка в 19 лет. Через год был переведен специалистом депозитария.

В 2000-м окончил Самарскую государственную экономическую академию, получив квалификацию экономиста по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С этого времени в течение двух лет возглавлял отдел банковских карт Земского Банка. В дальнейшем занимал руководящие посты на различных предприятиях по производству автокомпонентов.