Земский Банк стал участником Системы быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ГК ЦФТ.

Теперь клиенты Земского Банка смогут переводить деньги по номеру телефона на счета в банках — участниках Системы быстрых платежей, а также получать такие переводы.

«Ядром IТ-решения для подключения Земского Банка к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» — сертифицированного процессора для участников СБП. В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП используется онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru. Зачисление платежей осуществляется в процессинговом центре «КартСтандарт», — отмечается в сообщении.