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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Саратов», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит

На цели личного потребления Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль до 21,00% от 50 000 20 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.