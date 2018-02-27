Справка Banki.ru

Банк учрежден в июне 1990 года под наименованием «Кооперативный банк «Саратов» Российским республиканским банком Госбанка СССР. С 1998 года кредитная организация работает в форме общества с ограниченной ответственностью. В феврале 2003 года банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, а в декабре 2004 года стал участником системы страхования вкладов физических лиц.





Согласно раскрываемой информации, на текущий момент основными собственниками кредитной организации выступают председатель совета директоров Ирина Жидкова (70,12%) и саратовский бизнесмен, член совета директоров Наум Кац (26,57%). Оставшаяся часть долей общества принадлежит (через ООО «Газбытсервис-ЛТД») матери Ирины Жидковой — Ирине Мальковой (1,82%) и дочери Наума Каца — Анне Кунявской (1,49%). Стоит отметить, что Ирина Жидкова и Наум Кац являлись также совладельцами АО «КБ «Синергия», наряду с бывшими акционерами ликвидированной компании «Саратовхимресурс», в число которых входил и Наум Кац.

Помимо головного офиса, расположенного в Саратове, собственная сеть банка представлена двумя операционными кассами вне кассового узла. Среднесписочная численность персонала на 1 января 2018 года составляла 55 человек. Сеть банкоматов не развита.

Приоритетным направлением своей деятельности банк называет кредитование физических лиц на приобретение жилья. В 2012 году в банке была запущена собственная программа ипотечного кредитования.

Юридическим лицам доступен стандартный набор банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование под залог недвижимого имущества, система «Клиент — Банк». Банк также уполномочен выполнять функции агента валютного контроля. Согласно данным промежуточной отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года, основной объем корпоративного кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: строительство — 32,0%, добыча полезных ископаемых — 21,6%, торговля — 21,5%.

Частным лицам предлагаются обслуживание карт НСПК «Мир», вклады, кредитование (потребительское, ипотечное), услуги по аренде сейфовых ячеек, брокерские услуги, драгметаллы, валютно-обменные операции, платежи и денежные переводы (UNIStream, Contact и «Золотая Корона»), а также переводы с открытием депозитного счета.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 11,6% (или 205,1 млн рублей), составив 2 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 57,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. Также стоит отметить, крайне высокий уровень концентрации средств клиентов банка: по состоянию на 1 июля 2017 года у банка было 12 клиентов, совокупный остаток средств которых формировал 88,5% от общей суммы средств клиентов (по данным отчетности МСФО). За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 19% до 17,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 53,7% до 57,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 190,9 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 2,8% до 2,5%, при этом их номинальный объем не изменился;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1% (или 9,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 51,1% и 48,9% соответственно. На отчетную дату в состав капитала банка включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой составляет 440,0 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 63,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 89,8% и 10,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 48,9% до 44,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 18,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 13,2% до 12,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 24,9% до 33,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 224,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,9% до 7,8%, при этом их номинальный объем сократился на 38,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 887,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 18,7 млн рублей (или 2,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 97,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,57% до 0,55%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,4 млрд рублей (161,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 666 млн рублей, из которых 614,9 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 50 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 40 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 5,7 млн рублей.

Совет директоров: Ирина Жидкова (председатель), Алексей Левин, Наум Кац, Александр Плотников, Николай Владимиров.

Правление: Ирина Мумлева (председатель), Алексей Татарко, Любовь Скрипаль, Елена Семенюк (главный бухгалтер), Наталия Гуреева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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Дата последнего изменения: 13.04.2018

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