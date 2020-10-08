Коммерческий банк «Саратов» предоставил клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении кредитной организации.

В процессе реализации проекта подключения будут внедрены сервисы онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru. В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны».

По словам начальника отдела автоматизированных систем управления банка «Саратов» Константина Передреева, кредитная организация не только присоединилась к крупнейшей платежной экосистеме, но и обновила электронные каналы онлайн-банкинга. Так, клиенты получат доступ к расширенной линейке сервисов, в числе которых мгновенные переводы по номеру телефона, отметил Передреев.