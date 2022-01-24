Банк «Саратов» обновил депозитную линейку

Банк «Саратов» обновил линейку вкладов. Как отмечается в сообщении кредитной организации, обновленная линейка представлена четырьмя новыми продуктами со сроками размещения от трех месяцев до двух лет; ключевыми ее преимуществами названы «более гибкие условия по вкладам, а также наличие опции ежемесячной капитализации, которая позволяет получить более высокую доходность по вкладу».

Первоначальный взнос по вкладу «Копилка» начинается от 10 тыс. рублей. Срок действия договора составляет один год. Начисление процентов осуществляется по ставке 7% годовых. Выплата процентов производится ежемесячно (путем капитализации либо на карту банка).

По вкладу «Отличный доход» с минимальной суммой 100 тыс. рублей и сроком два года предусмотрено четыре периода начисления процентов со ставками от 7% до 9% годовых; средняя ставка за весь срок составляет 7,56%. При условии совершения покупок по дебетовой карте банка на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц ставка по вкладу увеличивается на 0,1 процентного пункта с месяца, следующего за расчетным, и действует, пока соблюдается условие, указано на сайте финучреждения. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты.

По депозиту «Зафиксируй ставку» первоначальный взнос составляет от 500 тыс. рублей. Срок действия договора — один год. Ставка равна 8% годовых. Проценты также выплачиваются ежемесячно.



Вклад «Максимальный доход», который можно разместить на полгода в сумме также от 500 тыс. рублей, предлагает ставку 8,4% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.